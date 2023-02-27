Noah Toribio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Toribio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Toribio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Toribio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Toribio 14 Mart 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Noah Luke Toribio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Toribio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Icon Football Management yapmaktadır. Noah Toribio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Toribio'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Toribio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Toribio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Toribio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Toribio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CABJ U20

1 Ağustos 2020 yılında Vélez CF

10 Temmuz 2021 yılında OF Ierapetras

1 Eylül 2022 yılında Liepaja

Noah Toribio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Toribio şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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