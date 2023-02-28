Noah Verhoeven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Verhoeven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Verhoeven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Verhoeven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Verhoeven 15 Haziran 1999 tarihinde Surrey, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Noah Timothy Verhoeven şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Verhoeven Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Peak Sports yapmaktadır. Noah Verhoeven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Verhoeven'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Verhoeven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Noah_Verhoeven

http://www.instagram.com/noah_verhoeven

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Noah Verhoeven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Verhoeven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Noah Verhoeven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Verhoeven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2017 yılında Whitecaps FC 2

30 Kasım 2017 yılında Whitecaps Res

6 Mart 2018 yılında Fresno

21 Ocak 2019 yılında Pacific FC

4 Şubat 2021 yılında York United

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2023 yılında Atl. Ottawa

Noah Verhoeven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Verhoeven şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Noah Verhoeven Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U23 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U20 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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