Noah Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Wagner 5 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Wagner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Noah Wagner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Wagner'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Noah Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U16

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg U19

Noah Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Wagner şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Wagner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Freiburg

Almanya U17 takımında 25 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.