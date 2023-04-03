Noah Weissbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Weissbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Weissbach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Weissbach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noah Weissbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Weissbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Weissbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Weissbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Weissbach 2 Şubat 2007 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Weissbach Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Noah Weissbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Weissbach'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Noah Weissbachboyu ve yaşı kaç

Noah Weissbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Weissbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17

Noah Weissbach kimdir

Noah Weissbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Weissbach şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SG Schönfließ 2010, SV Glienicke (-2020), FC Energie Cottbus (2020-2022), RasenBallsport Leipzig (2022-)

Noah Weissbach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Noah Weissbach nereli

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