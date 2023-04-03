Noah Zollner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Zollner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Zollner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noah Zollner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noah Zollner 5 Eylül 2004 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noah Zollner Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APRA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Zollner'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noah Zollner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noah Zollner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Thun U18
1 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Noah Zollner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noah Zollner şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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