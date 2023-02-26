Noam Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noam Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noam Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noam Cohen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noam Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noam Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noam Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noam Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noam Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noam Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noam Cohen 6 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsrail,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da נעם כהן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noam Cohen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Noam Cohen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noam Cohen'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noam Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noam Cohen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Noam Cohen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noam Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2018 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

7 Ağustos 2019 yılında Ness Ziona

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

6 Ağustos 2020 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

26 Temmuz 2022 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Noam Cohen kimdir

Noam Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noam Cohen şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Noam Cohen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Noam Cohen nereli

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