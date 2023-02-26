Noam Malmud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noam Malmud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noam Malmud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noam Malmud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noam Malmud 2 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noam Malmud Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Noam Malmud'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noam Malmud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noam Malmud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Noam Malmud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noam Malmud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında H. Jerusalem

Noam Malmud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noam Malmud şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Noam Malmud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.