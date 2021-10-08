Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu! Ödül iki gazeteci isme gitti!

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir. Nobel Barış Ödülü Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi tarafından takdim edilir. Bu kapsamda 8 Ekim 2021 tarihinde Nobel Barış Ödülü iki gazeteci isime layık görüldü.

FİLİPİNLİ VE RUS MESLEKTAŞLAR ÖDÜLÜ ALDI!

2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazananlar belli oldu. İsveç Kraliyet Akademisi, Filipinli gazeteci Maira Ressa ve Rus meslektaşı Dmitry Muratov'un ödüle layık görüldüğünü duyurdu.