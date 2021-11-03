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  3. Nobel Kimya Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan dikkat çeken paylaşım: Nefret, kin ve düşmanlık yayan hiç kimseye itibar etmeyin!

Nobel Kimya Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan dikkat çeken paylaşım: Nefret, kin ve düşmanlık yayan hiç kimseye itibar etmeyin!

Nobel Kimya Ödüllü Bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hangi ideolojiye mensup olunursa olunsun öfke, nefret, kin ve düşmanlık yayan hiç kimseye itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Nobel Kimya Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan dikkat çeken paylaşım: Nefret, kin ve düşmanlık yayan hiç kimseye itibar etmeyin!

Mardinli Bilim İnsanı Profesör Doktor Aziz Sancar sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ayrımcılık ve ötekileştirme konusuna vurgu yapan Prof. Dr. Sancar,  öfke, nefret, kin ve düşmanlık yayan hiç kimseye itibar edilmemesi konusunda çağrıda bulundu.

Nobel Kimya Ödüllü Bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kendinize ve bu güzel memlekete bir iyilik yapmak istiyorsanız hangi ideolojiye mensup olursa olsun öfke, nefret, kin ve düşmanlık yayan hiç kimseye itibar etmeyin."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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