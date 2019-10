Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Nobel ödüllerinde Kimya kategorisinin kazananları belli oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildiği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada bilim insanlarına ödülün lityum iyon pilleri üzerindeki çalışmaları nedeniyle verildiğini açıkladı. 3 bilim insanı ödül ile birlikte verilen 9 milyon İsveç kronunu (Yaklaşık 5.3 milyon TL) paylaşacak.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg