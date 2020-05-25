Nöbetteki askere komutanından duygulandıran bayram sürprizi!
Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunmasında aktif rol alan Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında nöbet tutan bir askere Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur tarafından yapılan sürpriz izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlanırdı.
Bayramda patlatacaklardı! Yapılan operasyonla kilolarca ele geçirildi
Bim 2 Haziran 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Bayram havası, 9 bin TL cezaya mâl oldu!
Süleyman Soylu'yu gözyaşlarına boğan mektup! ''Babamın kanını yerde bırakmayın''
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:00
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT