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  3. Nöbetteki askere komutanından duygulandıran bayram sürprizi!

Nöbetteki askere komutanından duygulandıran bayram sürprizi!

Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunmasında aktif rol alan Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında nöbet tutan bir askere Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur tarafından yapılan sürpriz izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlanırdı.

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25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:00

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