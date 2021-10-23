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  3. Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor Rümeysa Berin Şen, nöbetten çıkıp evine dönmek istedi ancak, kullandığı araç ile yol kenarında duran kamyonete arkadan çarptı. Kaza yapan Doktor, olay yerinde hayatını kaybetti.

Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

Yürek burkan kaza, Ankara'da meydana geldi. Dr. Rümeysa Berin Şen Ankara Şehir Hastanesi'nden evine dönüş yolunda korkunç bir kaza yaşadı. Şen, yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi katlanarak hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, Rümeyse Berin Şen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Yasemin Şen, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.

Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

Nöbetten evine gitmek istemişti, genç Doktor Rümeysa Berin Şen hayatını kaybetti!

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