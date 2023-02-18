Noboru Shimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noboru Shimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noboru Shimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noboru Shimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noboru Shimura 11 Mart 1993 tarihinde Kawagoe, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 志村 謄 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noboru Shimura Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Noboru Shimura, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Noboru Shimura'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Noboru Shimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noboru Shimura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noboru Shimura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noboru Shimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında FK Berane

1 Temmuz 2015 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2016 yılında FK Bokelj

18 Temmuz 2016 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2017 yılında Spartak

1 Şubat 2019 yılında Machida Zelvia

31 Aralık 2019 yılında Spartak

Noboru Shimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noboru Shimura şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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