Nobran ne demek, TDK'ya göre Nobran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nobran ne demek? Nobran TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nobran kelimesi. Peki nobran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nobran nedir, nobran kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NOBRAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nobran kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nobran kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan



NOBRAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma.

