Nobuhiro Konno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nobuhiro Konno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nobuhiro Konno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nobuhiro Konno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nobuhiro Konno 3 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 近野 伸大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nobuhiro Konno Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Nobuhiro Konno'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nobuhiro Konno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nobuhiro Konno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nobuhiro Konno şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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