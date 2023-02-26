Nodar Lominadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodar Lominadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nodar Lominadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nodar Lominadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nodar Lominadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodar Lominadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nodar Lominadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodar Lominadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nodar Lominadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nodar Lominadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nodar Lominadze 4 Nisan 2002 tarihinde Ozurgeti şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნოდარ ლომინაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nodar Lominadze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Decagon Sports yapmaktadır. Nodar Lominadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nodar Lominadze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nodar Lominadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nodar Lominadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nodar Lominadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nodar Lominadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Rustavi II

24 Kasım 2018 yılında Dinamo Academy

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Tbilisi

26 Haziran 2022 yılında FC Gagra

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2023 yılında Samgurali

31 Aralık 2023 yılında Dinamo Tbilisi

Nodar Lominadze kimdir

Nodar Lominadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nodar Lominadze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nodar Lominadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Nodar Lominadze nereli

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