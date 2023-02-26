Nodari Kalichava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodari Kalichava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nodari Kalichava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nodari Kalichava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nodari Kalichava 24 Kasım 2000 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gürcistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Каличава Нодари Автандилович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nodari Kalichava Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nodari Kalichava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nodari Kalichava'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nodari Kalichava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nodarikalichava/

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Nodari Kalichava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nodari Kalichava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Nodari Kalichava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nodari Kalichava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2017 yılında Zenit II

1 Temmuz 2017 yılında Akademia Zenit

17 Kasım 2017 yılında Zenit II

1 Temmuz 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

2 Eylül 2019 yılında Zvezda S-Pb

23 Ocak 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

15 Temmuz 2020 yılında Volga Uljanovsk

9 Temmuz 2021 yılında Irtysh Omsk

30 Haziran 2022 yılında Volga Uljanovsk

1 Ağustos 2022 yılında Samgurali

Nodari Kalichava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nodari Kalichava şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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