Nodir Abdurazzakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodir Abdurazzakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nodir Abdurazzakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nodir Abdurazzakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nodir Abdurazzakov 27 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nodir Abdurazzakov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nodir Abdurazzakov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nodir Abdurazzakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nodir Abdurazzakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nodir Abdurazzakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nodir Abdurazzakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında OKMK U18

1 Ocak 2022 yılında AGMK Olmaliq

Nodir Abdurazzakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nodir Abdurazzakov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Nodir Abdurazzakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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