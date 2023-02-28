Nodirbek Abdikholikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodirbek Abdikholikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nodirbek Abdikholikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nodirbek Abdikholikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.