Nodirbek Abdikholikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodirbek Abdikholikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nodirbek Abdikholikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nodirbek Abdikholikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nodirbek Abdikholikov 14 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nodirbek Abdikholikov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına - tarihinde katılmıştır. Nodirbek Abdikholikov'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nodirbek Abdikholikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nodirbek Abdikholikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nodirbek Abdikholikov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.
Nodirbek Abdikholikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Özbekistan U23 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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