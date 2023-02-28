Nodirkhon Nematkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nodirkhon Nematkhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nodirkhon Nematkhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nodirkhon Nematkhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nodirkhon Nematkhonov 14 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Нодирхон Неъматхонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nodirkhon Nematkhonov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nodirkhon Nematkhonov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nodirkhon Nematkhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nodirkhon Nematkhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nodirkhon Nematkhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nodirkhon Nematkhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında OKMK U21

19 Ocak 2022 yılında Shurtan

18 Temmuz 2022 yılında Neftchi

Nodirkhon Nematkhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nodirkhon Nematkhonov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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