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Nodul ne demek, TDK'ya göre Nodul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nodul kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nodul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nodul nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nodul kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nodul ne demek, TDK'ya göre Nodul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nodul ne demek? Nodul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nodul kelimesi. Peki nodul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nodul nedir, nodul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NODUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nodul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nodul kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre nodul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin veya kısa bir sopanın ucuna çakılmış sivri demir çivi

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