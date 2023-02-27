Noe Basone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noe Basone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noe Basone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noe Basone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noe Basone 27 Haziran 2001 tarihinde Marche-en-Famenne şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noe Basone Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Noe Basone'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noe Basone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noe Basone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2020 yılında CS Fola Esch
1 Temmuz 2021 yılında US Esch
30 Haziran 2022 yılında CS Fola Esch
Noe Basone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noe Basone şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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