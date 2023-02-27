Noe Ewert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noe Ewert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noe Ewert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noe Ewert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noe Ewert 24 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noe Ewert Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noe Ewert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Noe Ewert'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noe Ewert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noe Ewert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noe Ewert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noe Ewert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2021 yılında UN Käerjeng 97

Noe Ewert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noe Ewert şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Noe Ewert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg U17 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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