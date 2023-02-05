Noe Sow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noe Sow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noe Sow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noe Sow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noe Sow 18 Aralık 1998 tarihinde Quimperlé şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noe Sow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mickael Libong yapmaktadır. Noe Sow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noe Sow'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noe Sow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noe Sow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noe Sow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noe Sow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quimperlé

6 Temmuz 2018 yılında Plouzané AC

1 Temmuz 2019 yılında Plabennec

1 Temmuz 2021 yılında Stade Brestois

4 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Noe Sow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noe Sow şuan Pau FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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