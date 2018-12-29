'Noel Anneler'den 2019 pozu

ANTALYA'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen "Noel Anne" fotoğraf çekimleri, yeni yıla birkaç gün kala gerçekleştirildi. 2019 yılını temsilen 19 manken, Noel Anne kostümü giyerek objektif karşısına geçti.

Antalya'da faaliyet gösteren Esline Ajans tarafından 2010 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen "Noel Anne" çekimleri, bu yıl da yapıldı. 2019'a özel 19 mankenin katıldığı fotoğraf çekimleri, Hayal Bahçesi çiftliğinde yapıldı. Noel Anne kostümleriyle şömine başında poz verip, ata binerek eğlenen mankenler, "barış ve sevgi" mesajı verdi.

Her yıl farklı bir konseptle çekimlere hazırlandıklarını belirten ajans sahibi Esra Keskinol, bu yılın konseptinin ise "Sevgi, hoşgörü ve hayal etmek" olduğunu söyledi. "Noel Anneler'in ajansı tarafından geleneksel hale getirilen proje olduğunu hatırlatan Keskinol, "Amacımız insanlara bir mesaj vermek. O mesaj da sevgi, hoşgörü ve hayal etmek. Hayal eden, bir şeylerin hayalini kuran insanlar hedefleri ve idealleri doğrultusunda ilerler. Güzel şeylerin hayalini kurmamız gerekli" dedi.

Çekimlere ev sahipliği yapan Hayal Bahçesi çiftliğinin işletmecisi Yıldız Yeşilnacar ise "Noel Anneler'in bahçenin atmosferine renk kattığını söyledi. Çiftliğe gelen Antalyalılar ise çekimleri ilgiyle izledi.

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DHA