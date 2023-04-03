Noel Atom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Atom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Atom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noel Atom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noel Atom 5 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Noël Bigo Atom şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noel Atom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Sport yapmaktadır. Noel Atom, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Atom'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Noel Atom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noel Atom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Noel Atom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noel Atom şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Hertha BSC (-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)
Noel Atom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.