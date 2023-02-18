Noel Bilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Bilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Bilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Bilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Bilic 7 Ocak 2003 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Noel Bilić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Bilic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Noel Bilic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 18 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Bilic'nin NK Dekani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noel Bilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Bilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Bilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Bilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2022 yılında NK Dekani

Noel Bilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Bilic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Noel Bilic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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