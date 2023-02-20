Noel Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noel Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noel Caliskan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noel Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noel Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Caliskan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Caliskan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Caliskan 29 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur.  Almanya,Türk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Caliskan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portland Timbers futbol takımında oynamaktadır. Portland Timbers takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Caliskan'nin Portland Timbers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noel Caliskan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Caliskan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2019 yılında LMU Lions

31 Ağustos 2020 yılında Frechen 20

1 Ocak 2021 yılında LMU Lions

21 Aralık 2022 yılında Portland

Noel Caliskan kimdir

Noel Caliskan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Caliskan şuan Portland Timbers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Köln (-2017), Fortuna Düsseldorf (2017-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Noel Caliskan nereli

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