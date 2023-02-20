Noel Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Noel Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noel Caliskan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.