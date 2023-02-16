Noel Eichinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Eichinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Eichinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Eichinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Eichinger 2 Ağu 2001 tarihinde Mainz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Eichinger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Noel Eichinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Eichinger'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noel Eichinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Eichinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Noel Eichinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Eichinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bretzenheim U17

1 Temmuz 2017 yılında SV Wehen U17

1 Temmuz 2018 yılında SV Wehen U19

7 Temmuz 2020 yılında Wormatia Worms

13 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Noel Eichinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Eichinger şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSG 1846 Bretzenheim (bis 2017), SV Wehen Wiesbaden (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.