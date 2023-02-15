Noel Hansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Hansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Hansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Hansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Hansson 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Hansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noel Hansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 23 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Noel Hansson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noel Hansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noel Hansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Hansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Hansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2019 yılında IK Sirius U17

1 Ocak 2021 yılında Sirius U19

23 Ekim 2021 yılında Sirius

Noel Hansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Hansson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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