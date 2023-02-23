Noel Hasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Hasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Hasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Hasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Hasa 6 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Hasa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noel Hasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Noel Hasa'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noel Hasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Hasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Hasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Hasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ilves

Noel Hasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Hasa şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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