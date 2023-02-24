Noel Keresztes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Keresztes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Keresztes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Keresztes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Keresztes 16 Eylül 2004 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Keresztes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Noel Keresztes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Keresztes'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noel Keresztes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Keresztes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Keresztes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Keresztes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2018 yılında Honvéd Alt.

1 Ocak 2020 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2021 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2021 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Noel Keresztes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Keresztes şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noel Keresztes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kozármisleny FC (-2014)

Macaristan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U16 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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