Noel Laszlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Laszlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Laszlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Laszlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Laszlo 28 Eylül 1997 tarihinde Baja şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Laszlo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Noel Laszlo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Laszlo'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noel Laszlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Laszlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Laszlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Laszlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Videoton U17

8 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC II

Noel Laszlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Laszlo şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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