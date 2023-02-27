Noel Mbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Mbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noel Mbo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noel Mbo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noel Mbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Mbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noel Mbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Mbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Mbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Mbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Mbo 14 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Mbo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noel Mbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noel Mbo'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Noel Mbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Mbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Noel Mbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Mbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Gillingham

25 Ağustos 2017 yılında Hampton & Rich.

26 Eylül 2017 yılında FC Gillingham

27 Eylül 2017 yılında Kingstonian FC

27 Ekim 2017 yılında FC Gillingham

10 Ocak 2018 yılında Kingstonian FC

10 Mart 2018 yılında FC Gillingham

5 Mart 2019 yılında Helsingborgs IF

9 Ağustos 2019 yılında Eskilsminne

30 Kasım 2019 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2022 yılında Dziugas

27 Ocak 2023 yılında Panevezys

Noel Mbo kimdir

Noel Mbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Mbo şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charlton Athletic, Gillingham (2015-2017)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Noel Mbo nereli

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