Noel Milleskog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Milleskog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Milleskog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Milleskog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Milleskog 8 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Milleskog Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Noel Milleskog, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Noel Milleskog'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noel Milleskog Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noel Milleskog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Milleskog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Milleskog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Örebro SK U19

1 Ocak 2021 yılında Örebro SK

24 Ağu 2021 yılında Karlslunds IF

30 Kasım 2021 yılında Örebro SK

Noel Milleskog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Milleskog şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noel Milleskog Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Örebro SK (-2020)

İsveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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