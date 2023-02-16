Noel Niemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Niemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Niemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Niemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Niemann 14 Kasım 1999 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Almanya,Afganistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Niemann Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Match2gether yapmaktadır. Noel Niemann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Niemann'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noel Niemann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noelniemann19/

Noel Niemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Niemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Niemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Niemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Memmingen U19

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München

15 Temmuz 2020 yılında Bielefeld

30 Ocak 2021 yılında Türkgücü Münch.

30 Haziran 2021 yılında Bielefeld

20 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2022 yılında Bielefeld

30 Ağu 2022 yılında Osnabrück

Noel Niemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Niemann şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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