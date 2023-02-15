Noel Tornqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Tornqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Tornqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Tornqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Tornqvist 1 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Tornqvist Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H sports agency yapmaktadır. Noel Tornqvist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Noel Tornqvist'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Noel Tornqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noel Tornqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Tornqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Tornqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IS Halmia

8 Ocak 2020 yılında Mjällby AIF

10 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

30 Kasım 2021 yılında Mjällby AIF

Noel Tornqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Tornqvist şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noel Tornqvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Halmstads BK (-2017), Mjällby AIF (2020)

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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