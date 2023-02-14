Noel Wetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Wetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Wetz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Wetz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Wetz 8 Şubat 2001 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Noël Yanik Sameël Wetz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Wetz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Noel Wetz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Wetz'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noel Wetz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noel Wetz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Wetz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Wetz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U21

26 Ağu 2020 yılında FC Thun

29 Mart 2022 yılında FC Basel U21

30 Haziran 2022 yılında FC Thun

9 Ağu 2022 yılında FC Aarau

Noel Wetz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Wetz şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Noel Wetz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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