Nohan Kenneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nohan Kenneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nohan Kenneh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nohan Kenneh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nohan Kenneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nohan Kenneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nohan Kenneh

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nohan Kenneh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nohan Kenneh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nohan Kenneh 10 Ocak 2003 tarihinde Zwedru şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İngiltere,Liberya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nohan Kenneh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Nohan Kenneh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nohan Kenneh'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nohan Kenneh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nkenneh/

Nohan Kennehboyu ve yaşı kaç

Nohan Kenneh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nohan Kenneh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nohan Kenneh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nohan Kenneh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Leeds U18

1 Temmuz 2020 yılında Leeds U21

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

13 Ocak 2023 yılında Ross County

31 Mayıs 2023 yılında Hibernian FC

Nohan Kenneh kimdir

Nohan Kenneh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nohan Kenneh şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Nohan Kenneh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U16 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nohan Kenneh nereli

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