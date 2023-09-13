Nohudun 200 derecelik meşe ateşinde başlayan yolculuğu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yöreye özel kumda sıcaklığı 200 dereceyi bulan meşe ateşi eşliğinde nohudun kavrulmasıyla üretilen "Coğrafi Tescilli" leblebinin yapımı başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Nohudun 200 derecelik meşe ateşinde başlayan yolculuğu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yöreye özel kumda sıcaklığı 200 dereceyi bulan meşe ateşi eşliğinde nohudun kavrulmasıyla üretilen "Coğrafi Tescilli" leblebinin yapımı başladı.

Ağın ilçesinde yetiştirilen tüylü nohut hasadının ardından evlerin önünde kurulan ocaklarda yöresel yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisi, 6 yıl önce alınan "Coğrafi İşaret Tescilinin" ardından her geçen yıl daha fazla talep görüyor. Her aşaması özenli ve zahmetli olan leblebinin yapımında kullanılan yöreye has nohut, kum ve meşe ateşi üzerinde lezzet üçgeni oluşuyor. Yapımı için önce elekten geçirilen nohutlar, yabancı maddelerden ve kırık olanlardan arındırılarak leblebi yapımı için meşe külü içeren tuzlu su içerisinde haşlanıyor. Belli bir derecede haşlanan nohutlar bu arada sacda kızdırılan, sıcaklığı 200 dereceye varan yöreye has meşe odunundan elde edilen beyaz kum içerisine dökülerek nar gibi kızarana kadar kavruluyor. Kavurma işlemi bittikten sonra tekrar bir eleğe dökülen nohutlar, kabukları soyularak tüketime hazır hale getiriliyor.

Eşi ile birlikte 30 yılı aşkındır leblebi ürettiğini dile getiren Songül Demir (60) , "Leblebi sezonu eylül ile ekim aylarında başlıyor. Leblebiyi küllü su, meşe külünde ile yapıyoruz. Külü suya koyuyoruz, duruluyor. Ardından nohudun haşlamasını yapıyoruz. İki kase nohuda bir kase su koyuyoruz. Az bir şey haşladıktan sonra nohudu ateşte kızdırılan kumun içine döküyoruz. Sabah erken saatlerde kalkıp bu işi yapıyoruz. İl dışından da rağbet görüyor. Çok lezzetli tanıdıklara da yolluyoruz. 30 senedir leblebi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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