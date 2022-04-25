Nohut Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nohut Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Nohut Yetiştiricisi ne iş yapar, Nohut Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nohut Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nohut Yetiştiricisi Tanımı;

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Nohut Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Nohut Yetiştiricisi Maaşları

Nohut Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nohut Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nohut Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.16

Meslek Adı :

Nohut Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Nohudun kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nohut Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda toprağı pullukla sürümünü yapmak, uygun tarım aleti ile tarla düzelterek toprak hazırlığını yapmak,,

b) Mibzerle veya elle tohumları ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak,

c) Ekimden önce veya ekimle birlikte uygun miktarda ve çeşidine göre gübreleme yapmak,

d) Hastalık ve zararlılara karşı uygun ilaç ve zamanında ilaçlama yaparak mücadele etmek,

e) Hasat zamanı (yaprak ve taneler sarardığında) nohudu elle sökerek hasat etmek,

f) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların bakımlarını yapmak,

g) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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