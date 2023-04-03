Nojus Janciauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nojus Janciauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nojus Janciauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nojus Janciauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nojus Janciauskas 16 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nojus Janciauskas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına - tarihinde katılmıştır. Nojus Janciauskas'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nojus Janciauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nojus Janciauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nojus Janciauskas şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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