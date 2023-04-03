Nojus Janciauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nojus Janciauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nojus Janciauskas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nojus Janciauskas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.