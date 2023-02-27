Nojus Stankevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nojus Stankevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nojus Stankevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nojus Stankevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nojus Stankevicius 1 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Nojus Stankevičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nojus Stankevicius Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arkada yapmaktadır. Nojus Stankevicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nojus Stankevicius'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nojus Stankevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nojus Stankevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nojus Stankevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nojus Stankevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zalgiris B

1 Ocak 2020 yılında Zalgiris

23 Temmuz 2022 yılında Jonava

31 Aralık 2022 yılında Zalgiris

4 Şubat 2023 yılında Riteriai

Nojus Stankevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nojus Stankevicius şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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