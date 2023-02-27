Nojus Valukynas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nojus Valukynas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nojus Valukynas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nojus Valukynas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nojus Valukynas 23 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nojus Valukynas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına - tarihinde katılmıştır. Nojus Valukynas'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nojus Valukynas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nojus Valukynas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nojus Valukynas şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
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