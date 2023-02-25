Nok Hang Leung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nok Hang Leung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nok Hang Leung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nok Hang Leung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nok Hang Leung 14 Kasım 1994 tarihinde Tuen Mun, Hong Kong şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hong Kong uyrukludur.Gerçek adı da 梁諾恆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nok Hang Leung Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nok Hang Leung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nok Hang Leung'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nok Hang Leung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sailo2leung

http://www.facebook.com/Leung-Nok-Hang-sailo-235935450165452/

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Nok Hang Leung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nok Hang Leung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nok Hang Leung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nok Hang Leung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Brooke House FA

1 Temmuz 2013 yılında Yokohama FC Hong

9 Temmuz 2015 yılında Pegasus

4 Temmuz 2016 yılında South China

5 Temmuz 2017 yılında Pegasus

21 Temmuz 2018 yılında R&F

1 Temmuz 2020 yılında MZ Hakka

7 Ocak 2021 yılında ZJ FC

Nok Hang Leung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nok Hang Leung şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nok Hang Leung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eastern SC (2006-10), Brooke House Football Academy (2010-13)

Hong Kong takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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