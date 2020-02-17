Nokia 300 TL'lik akıllı telefon çıkarıyor!

Nokia, günümüz akıllı telefon teknolojisinden istediği beklentiyi karşılayamamıştı. Android yazılıma geçmemek için bunca zaman direnen Nokia, kendi Symbian yazılımını oluşturmuş ve Google'a rest çekmiş, ancak sonrasında boyun eğmek zorunda kalmıştı. Şimdi yeni bir atılım yaparak 300 TL'ye yeni bir telefon modeli geliştirdi.

HMD Global bünyesinde girdikten sonra hızlı bir şekilde toparlanmaya başlayan Nokia, genel itibariyle giriş ve orta segmente hitap eden telefonlar geliştiriyor. Akıllı telefonların yanı sıra 3310 gibi klasik cep telefonları da üretmeye devam eden Finli şirket, önümüzdeki dönemde bunlara bir yenisini daha ekleyecek.

300 TL’lik Nokia TA-1212

Kısa süre önce koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen MWC 2020 kapsamında sahne alacak olan isimlerden birisi de HMD Global yani Nokia’ydı. Finli telefon üreticisi MWC 2020’de yeni akıllı telefonlarının yanı sıra uygun fiyatlı cep telefonu modeli TA-1212’yi de tanıtacaktı.

Nokia TA-1212 geçtiğimiz gün Çin’in sertifikasyon kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı. Böylelikle telefonun özellikleri de kesinlik kazanmış oldu.

TENAA’da yer alan bilgilere göre Nokia’nın yeni cep telefonu modeli 123.8x52.4x13.1 ölçülerinde olacak. 88 gram ağırlığında olan telefonda 240 x 320 px çözünürlüğünde 2.4 inçlik ekran yer alacak. 0.3 MP’lik ana kamerası da bulunan telefonda 8MB RAM, 16MP dahili depolama alanı bulunacak.

Şarjı 1 hafta gidiyor!

1200 mAh kapasitesine sahip bir pilden beslenecek olan telefonun fiyatı ise 50 dolar civarında olacak. Yani günlük kur ile bu telefonun ülkemizdeki fiyatı 300TL dolaylarında olabilir. Elbette işin içerisine vergi ve benzeri unsurlar katıldığında 400TL’lik bir etiketle de karşılaşabiliriz.

Nokia’nın bu tarz modelleri özellikle uzun kamp yolculukları için birebir. Çünkü telefonun şarjı yaklaşık olarak 1 hafta gidiyor. Ayrıca askere gitmeyi planlayanlar için de iyi bir alternatif.