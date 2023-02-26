Nokia büyük değişikliklerle geri dönüyor! 60 yıl sonra yeni logosuyla piyasaya çıkacak!

Bir zamanlar dünyanın en büyük telefon üreticisi olan ve sağlamlığıyla bilinen Nokia telefonları artık üretilmiyor. 60 yıldır logosunda değişikliğe gitmeyen Nokia logosunu değiştirme kararı aldı. Piyasadan çekilmek yerine strateji değişikliğine giden Nokia artık telekomünikasyon ekipmanları ürettiğini duyurdu.

TELEFON PATENTİ HALA ELLERİNDE

Nokia markalı telefonlar ise artık HMD Global şirketi tarafından üretilmeye başlandı. Apple'in özellikle iPhone gibi akıllı telefonların yükselmesinin ardından 2014 yılında cep telefonu biriminin tüm hisselerini Microsoft’a satmıştı. Nokia ise telefon patentlerini elden bırakmayarak HMD ile 10 yıllık bir lisans anlaşması imzalamıştı.

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"ÇOĞUNUZUN AKLINDA BAŞARILI BİR TELEFON MARKASIYIZ"

NOKIA CEO'su Pekka Lundmark; “Çoğu insanın zihninde hala başarılı bir cep telefonu markasıyız. Ancak Nokia'nın konusu bu değil. Ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye çok odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz" belirtti.

YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Ayrıca Nokia C serisi yeni üretilen telefonlarını da tanıttı. Nokia C32 ve C22 isimli telefonlarda iki yıl Android işletim sistemi güncellemesi verileceği açıklandı.