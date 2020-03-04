Nokia’nın CEO’su görevinden alındı!

Eski süksesini kaybeden Nokia'nın CEO'sunun görevine son verildi.

Son yıllarda yeni çıkardığı cep telefonlarıyla değil mobil ağ şebekesi üzerine çalışmalarıyla adından söz ettiren Nokia'nın CEO'su Rajeev Suri görevinden alındı

Wall Street Journal’da yer alan habere göre; Suri'nin yerine uzun yıllardır şirkette çeşitli görevlerde bulunmuş olan Pekka Lundmark CEO olarak atandı.

Nokia son yıllarda Erricsson AB ve Huawei ile 5G tekonolojisini yaygınlaştırmak adına kıyasıya bir rekabet içinde. Nokia 2014 yılında akıllı telefon birimini Microsoft'a satmıştı.