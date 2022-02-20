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Nokra ne demek, TDK'ya göre Nokra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nokra kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nokra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nokra nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nokra kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nokra ne demek, TDK'ya göre Nokra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nokra ne demek? Nokra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nokra kelimesi. Peki nokra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nokra nedir, nokra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NOKRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nokra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nokra kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nokra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büveleğin sebep olduğu, genellikle davar ve sığırlarda, seyrek olarak insanlarda rastlanan, ortası delik şişkinliklerle tanınan hastalık

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