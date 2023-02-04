Nolan Mbemba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nolan Mbemba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nolan Mbemba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nolan Mbemba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nolan Mbemba 19 Şubat 1995 tarihinde Amiens şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nolan Mbemba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Nolan Mbemba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nolan Mbemba'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nolan Mbemba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nolanmbemba/

Nolan Mbemba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nolan Mbemba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nolan Mbemba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nolan Mbemba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2014 yılında Mouscron

30 Haziran 2015 yılında LOSC Lille B

1 Ekim 2015 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães B

16 Ağu 2017 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2020 yılında AC Le Havre

Nolan Mbemba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nolan Mbemba şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nolan Mbemba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LOSC Lille (-2012)

Kongo Cumhuriyeti takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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